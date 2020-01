L’ultimo torneo della carriera ha un sapore speciale, soprattutto se sei la campionessa in carica. Dunque Caroline Wozniacki vuole goderselo il più a lungo possibile. La tennista danese, vincitrice della passata edizione degli Australian Open, fa il suo esordio con un successo nell’edizione 2020 dello Slam australiano. Wozniacki, numero 36 al mondo, ha sconfitto Kristie Ahn (numero 92 WTA) in due set vinti con il punteggio di 1-6 / 3-6.

Esordio positivo anche per un’altra big del circuito femminile, la numero 8 del ranking femminile Petra Kvitova. La tennista ceca ha affrontato e sconfitto in 51 minuti la connazionale Katerina Siniakova in due set vinti con il punteggio di 1-6 / 0-6.

