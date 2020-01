Australian Open, terminate le qualificazioni, adesso un giorno di pausa e poi ci si tufferà a capofitto sul primo Slam della stagione. In quel di Melbourne è stata una settimana ricca di problemi e contestazioni dettate sopratutto dalle condizioni meteo. L’aria irrespirabile a seguito degli incendi che hanno colpito l’Australia ha causato malori e polemiche da parte di molti tennisti, adesso in vista del tabellone principale la speranza è che l’aria migliori la propria qualità, scacciando via ogni ombra sul torneo.

Fatto sta che stamane sono terminate le qualificazioni al torneo, con qualche delusione per quanto concerne gli italiani in campo maschile. Tre su tre eliminati quest’oggi proprio ad un passo dal tabellone principale, parliamo di Viola, Musetti e Giustino, quest’ultimo sconfitto da Trungelliti. Ecco dunque la lista dei tennisti qualificati al tabellone principale in campo maschile:

Per quanto concerne le donne invece, le italiane si sono fatte valere, con ben due azzurre capaci di staccare il pass per il tabellone principale degli Australian Open, andando a far compagnia a Paolini e Giorgi. Parliamo ovviamente della Trevisan e della Cocciaretto, di seguito tutte le qualificate del torneo femminile:

Valuta questo articolo