Australian Open, Caruso sconfitto al primo turno dello Slam australiano. Troppo forte Stefanos Tsitsipas per il tennista azzurro, sfortunato nel sorteggio nell’imbattersi in uno dei protagonisti certi del torneo.

Il primo Slam della stagione inizia col botto per Tsitsipas, il quale non ha mai dato chance a Caruso di entrare in partita. L’andazzo del match è stato chiaro sin dal primo set, chiuso con un netto 6-0 dal greco. L’orgoglio di Caruso è servito a strappare qualche game al vincitore delle ATP Finals, il quale ha chiuso il match vincendo secondo e terzo set col punteggio di 6-2 6-2.

