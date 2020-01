Secondo turno insidioso per Belinda Bencic negli Australian Open. La tennista svizzera ha impiegato 1 ora e 42 minuti di match per piegare le resistenze di Jelena Ostapenko, ex campionessa del Roland Garros e attuale numero 45 del mondo. La giovane lettone si è dimostrata un osso duro, arrendendosi in entrambi i set solo sul 7-5. Ai sedicesimi Bencic affronterà la vincente di Sorribes Tomo-Kontaveit.

Valuta questo articolo