Perde il primo set, poi trionfa in rimonta. Ashleigh Barty fa correre un brivido lungo la schiena dei tifosi australiani presenti per il suo esordio negli Australian Open, ma alla fine si sente solo il dolce suono degli applausi. La giocatrice di casa, numero 1 al mondo del ranking, ha avuto bisogno di 1 ora e 38 minuti per avere la meglio su Lesia Tsurenko, numero 120 del ranking, capace di strapparle il primo set per 5-7. Barty, eliminata al primo turno a Brisbane, si è subito rimboccata le maniche per evitare un’altra figuraccia ed ha vinto i due parziali di gioco successivi con un doppio 6-1.

Valuta questo articolo