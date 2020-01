La Spagna non conosce ostacoli all‘ATP Cup, la formazione iberica infatti non lascia scampo nemmeno all’Uruguay nel quarto giorno di gare, affidandosi al solito Rafa Nadal.

Il mancino di Manacor stende in due semplici set Pablo Cuevas, costretto ad arrendersi con il risultato di 6-2, 6-1. Nell’altro incontro di giornata, pochi grattacapi anche per Roberto Bautista, abile a superare Franco Roncadelli per 6-1, 6-2.

