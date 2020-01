Il periodo di riposo è terminato, la stagione 2020 del tennis comincia con l’ATP Cup, pronta a regalare spettacolo a partire dalla mezzanotte di oggi.

Il nuovo evento internazionale a squadre vede coinvolta anche l’Italia, che giocherà domani alle 10.30 contro la Russia alla RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D. L’altra sfida del girone invece sarà Stati Uniti-Norvegia. Il primo match vedrà scendere in campo Stefano Travaglia e Karen Khachanov, mentre a seguire si affronteranno Fabio Fognini e Daniil Medvedev. Ben ventiquattro le nazioni iscritte al torneo, suddivise in sei gironi che si svolgeranno in tre diverse città australiane: Perth dove giocano gli azzurri, Brisbane e Sidney.

