Nick Kyrgios ci ha abituati a comportamenti eccentrici, strappando spesso un sorriso agli appassionati di tennis. Anche oggi, durante l’ATP Cup, ne ha combinata una delle sue. Niente di sopra le righe come spesso gli accade, intendiamoci, ma comunque il buon Nick è riuscito ad attirare le telecamere su di sé nonostante in campo ci sia in questo momento il suo compagno di squadra Millman, impegnato nello scontro con la Grecia.

Ebbene, Kyrgios durante l’incontro del compagno si è esercitato senza grande fortuna in uno dei suoi giochi preferiti, il cosiddetto “bottle challenge”. Come noto, consiste nel far roteare una bottiglietta piena d’acqua tentando di farla ricadere in piedi, nel video di seguito i tentativi vani di Nick Kyrgios.

