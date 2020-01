Andy Murray sta lottando contro una serie di problemi fisici che sembra essere infinita. Il tennista scozzese ha annunciato da tempo che non prenderà parte agli Australian Open, ma nelle ultime ore ha rivelato che il suo stop si prolungherà ulteriormente.

Murray ha infatti rivelato di non voler affrettare il rientro, dunque darà forfait anche all’ATP 250 di Montpellier e il ‘500’ di Rotterdam, probabile invece il suo rientro per fine febbraio, quando si giocherà in quel di Dubai. Il rientro a pieno regime di Murray va ovviamente a rilento, difficile pensare di giocare una stagione intera tutta d’un fiato. Il buon Andy dovrà abituarsi a questo ‘singhiozzo’ che gli permetterà comunque di restare nel Tour, circostanza che sembrava essere molto complicata nel momento dell’infortunio.

