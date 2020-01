Anthony Davis ha annunciato che non parteciperà allo Slam Dunk Contest. Il big man dei Lakers ha ammesso che, nonostante le sue abilità da schiacciatore mostrate in partita, non sarebbe capace di fare i ‘trick’ utili alla Gara delle Schiacciate dell’All-Star Game: “non fa per me. Sono uno che schiaccia solo in partita. Tutta la roba che vedo fare a Dwight Howard, LaVine, io non ne sarei capace. Potrei essere in campo per aiutare Dwight con qualcosa, se ne avrà bisogno. Ci ho pensato quando ho saputo che avrebbe partecipato. Ma non penso che parteciperò anche io al contest“.

