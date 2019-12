A gennaio saranno 43 anni, ma Vince Carter non ha intenzione di smettere anzi, continua a ritoccare le proprie cifre. Sceso in campo contro i Miami Heat, ‘Vinsanity’ ha raggiunto la presenza numero 1500 della sua carriera in NBA. Vince Carter è diventato il quinto giocatore della storia NBA con più presenze nella lega. Ma non è finita qui, il cestista degli Atlanta Hawks non ha intenzione di accontentarsi: in stagione potrà infatti superare due leggende del calibro di John Stockton (1504 presenze) e Dirk Nowitzki (1522 presenze).

