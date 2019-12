Valentino Rossi ha vissuto un weekend entusiasmante ad Abu Dhabi con tutta la sua crew, per disputare la 12 Ore del Golfo. Il Dottore, insieme a Luca Marini e ad Uccio Salucci, ha chiuso al terzo posto nella classifica generale della corsa sulla pista di Yas Marina, conquistando invece la vittoria di categoria.

Al fianco di Valentino Rossi anche la sua Francesca Sofia Novello, che gli ha dato tutto il suo supporto, portandogli anche un pizzico di fortuna. Circola infatti sul web uno scatto che immortala una mano… birichina: una toccanita al fondoschiena della sua fidanzata per caricarsi dell’energia e della fortuna necessarie per gareggiare in pista.

