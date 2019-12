Dopo lo scambio in pista a Valencia con Lewis Hamilton, Valentino Rossi è subito volato ad Abu Dhabi, dove questo weekend correrà la 12 ore del Golfo in squadra col fratello Luca Marini e con l’amico e braccio destro Uccio Salucci.

Il Dottore è in dolce compagnia, con la sua Francesca Sofia Novello, che tra un giro turistico e l’altro si gode anche un po’ di relax sotto il sole. In attesa di vedere Valentino Rossi nuovamente in pista, l’attenzione è tutta sulla sua fidanzata, che sui social fa impazzire tutti i fan con video sexy che la ritraggono bella come il sole in bikini, rigorosamente giallo.

