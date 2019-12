E’ andato in scena ieri a Valencia lo scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi: il Dottore ha guidato la Mercedes campione del mondo del collega britannico, che invece è salito sella alla M1 Yamaha del nove volte campione.

Nessuna immagine o video è ancora apparsa sul web riguardo l’evento di ieri sulla pista spagnola, ma intanto c’è chi pensa già alle emozioni dei prossimi giorni. Il mese di dicembre è ricco di appuntamenti a motori per Valentino Rossi: dopo la vittoria alla 100km dei campioni e lo scambio con Hamilton, il Dottore non ha abuto tempo per riposarsi ed è subito volato ad Abu Dhabi, dove tra quattro giorni correrà, col fratello Luca Marini e con Uccio, la 12 ore di Abu Dhabi, a borto di una Ferrari 488 GT3. Il pilota di MotoGp, in attesa delle ultime prove con la sua macchina e della sfida del prossimo 14 dicembre, è arrivato ad Abu Dhabi in compagnia della sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, che ha aggiornato tutti i suoi fan sui social con foto e video.

Valuta questo articolo