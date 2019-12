“Il regalo di Natale più bello”, con queste parole Elena Fanchini ha commentato sui social la gioia di ritornare sugli sci, seppur da ‘turista’ come si era definita tempo fa. La sciatrice azzurra ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae festante sulla neve, a quasi due anni (12 gennaio 2018, ndr) dall’annuncio del tumore all’intestino e dall’infortunio a Copper Mountain nel quale si procurò la rottura del piatto tibiale. Sulla pista di casa di Montecampione, la sciatrice azzurra è tornata a prendere contatto con gli scii in vista di un possibile ritorno alle competizioni. Del resto, nonostante tutti i problemi degli ultimi mesi, Elena Fanchini non si è mai ritirata.

