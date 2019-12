La Tirreno-Adriatico del 2020 cambia volto, aumentando il livello di difficoltà in quella che si prospetta essere un’edizione davvero sensazionale.

Un arrivo in salita faticoso fissato nella quarta tappa, che partirà da Terni per concludersi dopo oltre duecento chilometri a Sassotetto, a quota 1.362 metri. Un percorso complicato su cui ha espresso il proprio parere Vincenzo Nibali, impegnato in questi giorni a Siracusa per il primo ritiro con la Trek-Segafredo: “avevo già scalato questa salita nell’edizione 2018, vinse Landa e io persi una trentina di secondi. E se non sbaglio anche un’altra volta in passato, in maglia Liquigas, quando non era arrivo di tappa. Una ascesa fatta di stradoni larghi e di sicuro molto impegnativa. Io ho sempre fatto fatica!“. La presentazione della 55ª edizione della Tirreno-Adriatico avverrà ufficialmente oggi, l’appuntamento è fissato alle ore 11 al Teatro Comunale Concordia di San Benedetto del Tronto.

Valuta questo articolo