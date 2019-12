Finalmente Maria Sharapova, la russa torna in campo a distanza di quattro mesi, partecipando al torneo WTA di Brisbane in programma dal 6 al 12 gennaio.

La russa, ferma dalla sconfitta subita al primo turno degli ultimi US Open contro Serena Williams, inizierà dunque il 2020 in Australia, avendo ottenuto una wild card dagli organizzatori: “ad essere sincera, non mi vedevo affatto giocare ancora a tennis dopo 30 anni. Ma sento che ho ancora molto da dare. Ho ancora il fuoco sacro e sono una combattente nata” le parole della russa in un comunicato.

