L’arte nautica su misura di Custom Line conquista sempre più armatori e appassionati, lo confermano i 14 vari con cui il cantiere festeggia la fine dell’anno. Sono tre i nuovi vari avvenuti negli ultimi tre mesi, presso la Superyacht Yard di Ferretti Group di Ancona: un Custom Line 106’ è stato varato lo scorso 28 ottobre, una Navetta 42 lo scorso 3 dicembre e una Navetta 28 è scesa in acqua lo scorso 12 dicembre. Questi ultimi battesimi del mare sono l’ennesima dimostrazione dello straordinario successo commerciale dei modelli Custom Line dai 28 ai 42 metri, eccellenze a livello di comfort, tecnologia e design. Nel 2019, infatti, sono state varate ben 14 imbarcazioni Custom Line alla Superyacht Yard di Ferretti Group, coronate dalla recente vendita di ben due unità di Navetta 33 durante il solo mese di dicembre. Capolavori che trasferiscono i valori di navigabilità, comfort, sicurezza e customizzazione – da sempre nel DNA e nella filosofia del marchio – in prodotti rivoluzionari per stile, volumi e attenzione ai dettagli.

Il layout interno di queste unità, come sempre in Custom Line, presenta caratteristiche esclusive. Ogni richiesta del cliente è stata accolta dagli architetti interni al cantiere che, potendo contare sulla vasta gamma di essenze e materiali d’arredo esposti in showroom, hanno realizzato soluzioni funzionali ed esteticamente all’avanguardia. Ha fatto da cornice a questi eventi la Superyacht Yard Ferretti Group di Ancona, polo navale d’eccellenza a livello mondiale, dove vengono costruiti anche i super e mega yacht in acciaio e alluminio a marchio CRN, Riva e Pershing, insieme all’intera flotta Custom Line. Quest’ultima sarà completata dall’arrivo del nuovo Custom Line 140’ per la linea planante – frutto della collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering del Gruppo e lo studio Francesco Paszkowski Design – e dalle nuove Navetta 30 e Navetta 48 per la linea semi-dislocante, prodotto della nuova collaborazione con l’Arch. Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Antonio Citterio Patricia Viel per gli interni.

