Vincenzo Nibali ha svelato il suo calendario di gare per il 2020, confermando la sua presenza al Giro d’Italia! Lo Squalo dello Stretto prenderà il via alla Corsa in Rosa, in programma dal 9 al 31 maggio, con inizio da Budapest (Ungheria) e conclusione a Milano. Il ciclista siciliano prenderà parte anche alla Vuelta di Spagna, in una stagione che lo vedrà impegnato anche alle Olimpiadi e ai Mondiali su strada.

Nibali aprirà la sua stagione con la prima partecipazione in carriera alla Volta ao Algarve, in Portogallo. Il nativo di Messina presenzierà alla Strade Bianche, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-Sanremo, sarà al via della Liegi-Bastogne-Liegi.

