Bologna domina la Serie A con una doppietta straordinaria nelle prime due posizioni. Dietro la Virtus Bologna, prima a punteggio pieno, c’è la Fortitudo Bologna. La squadra emiliana si è portata al secondo posto, ottenendo la settima vittoria in campionato battendo Trento nell’anticipo della 12ª Giornata. Decisivi i 21 punti messi a referto da Robertson. Non bastano i 16 punti di Kelly per Trento.

