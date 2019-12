Serena Williams vittima del Cyber Monday: non sa neanche cosa ha acquistato…

Anche i campioni milionari del mondo del tennis vanno a caccia di sconti durante il Cyber ​​Monday. Penserete voi, per quale motivo un big del seeding dovrebbe aspettare i ‘saldi’ per acquistare qualche oggetto tecnologico? Effettivamente un motivo legato alla sfera economica non c’è, ma Serena Williams ha in un certo senso spiegato attraverso Twitter il motivo per il quale è cascata anche lei di fronte al fatidico Cyber ​​Monday: “Sono stata anch’io vittima delle pressioni del Cyber ​​Monday. Non ho del tutto le idee chiare su cosa arriverà alla mia porta“.

Serena ha parlato di ‘pressioni’, facendo probabilmente riferimento alle centinaia di email, messaggi, avvisi e banner che tutti noi ci siamo trovati a ricevere negli ultimi giorni tra Cyber ​​Monday ed anche Black Friday. Insomma, non è una questione di risparmio, ma anche l’ex numero 1 al mondo è stata indotta ad acquistare grazie al bombardamento degli ultimi giorni. Cosa ha acquistato? A quanto pare non lo sa neanche Serena…