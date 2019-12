Ultima giornata di prove ufficiali per le protagoniste della discesa femminile di Coppa del mondo che si disputerà venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 italiane (diretta tv Raisport ed Eurosport).

Dopo l’allenamento di martedì e la cancellazione di mercoledì (che si è trasformato in un allenamento di slalom per le italiane), Sofia Goggia è pronta a lanciarsi nella disciplina in cui ha vinto la coppa nel 2018, forte di un buon undicesimo posto nel gigante di settimana scorsa a Killington. “Dopo la garaccia di Soelden (in cui non si era qualificata per la seconda manche, ndr), il piazzamento nel Vermont partendo il pettorale numero 54 mi ha regalato una bella inizione di fiducia. Avevo la consapevolezza di avere lavorato nel modo giusto, e a Copper avevamo fatto un buon allenamento sulla velocità. L’undicesimo posto è arrivato con il settimo tempo nella seconda manche e sono contenta, a Killington noi italiane andiamo sempre bene, sono state molto brave sia Bassino che Brignone. Faccio i complimenti a Marta, finalmente ha lasciato il segno, se lo meritava. Adesso qui a Lake Louise vado alla ricerca della mia performance migliore. Sto studiando nei minimi dettagli la pista, nel primo giorno di allenamento ho avuto buone sensazioni, studiando bene al computer le linee migliori posso ancora migliorare in vista delle gare”.

Ordine di partenza 3a prova DH femminile Lake Louise (Can), pettorali delle italiane – ore 20.30:

Sofia Goggia (Ita) Nicol Delago (Ita) Federica Brignone (Ita) Elena Curtoni (Ita) Francesca Marsaglia (Ita) Nadia Delago (Ita)

Valuta questo articolo