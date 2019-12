Bella qualificazione di Federico Cecon nella seconda tappa del torneo dei Quattro Trampolini, di scena sull’HS142 di Garmisch (Ger). Il venticinquenne friulano, figlio d’arte, ha strappato il pass per la finale di mercoledì 1 gennaio (ore 14.00, diretta tv Eurosport) con un ottimo salto di 123 metri, che gli ha fruttato 109.3 punti, più che sufficienti per mettersi alle spalle una discreta serie di avversari e guadagnarsi l’accesso alla serie successiva. E’ la prima volta in questa stagione che un italiano supera una qualificazione in un appuntamento di Coppa del mondo. Niente da fare invece per Alex Insam, fermatosi a 117 metri per un totale di 100,1 punti.