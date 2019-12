Sono andate in scena questo pomeriggio tre importanti partite della 16ª giornata di Serie A. Il Bologna ha fermato l’Atalanta dopo il successo in Champions League, vincendo 2-1 al Dall’Ara. I rossoblu, guidati da Mihajlovic in panchina, sono riusciti ad avere la meglio sulla squadra bergamasca per 2-1.

Sorride anche la Juventus, con Sarri che ha deciso di disporre in campo per la prima volta il tridente Higuain-Ronaldo-Dybala, portando a casa tre preziosi punti contro l’Udinese e riprendendosi la vetta della classifica in attesa della sfida di stasera tra Inter e Fiorentina.

Infine un pareggio per il Milan, nel giorno del suo 120° compleanno. Una rete annullata per fallo di mano ai rossoneri ha cambiato le sorti del match, contro il Sassuolo, terminato 0-0.

