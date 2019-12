E’ in corso la conferenza stampa di Rino Gattuso, scelto da De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli, dopo la decisione di esonerare Ancelotti. Gli azzurri hanno quindi adesso una nuova guida da seguire, che si è presentata oggi alla stampa: “è stato facile dire sì al Napoli, una grande società in Italia e in Europa. E’ una grande squadra, non sta vivendo un momento positivo ma a livello di qualità, di giocatori mi piace tantissimo. Quasi tutti i giocatori che sono qui, direi il 99%, sono funzionali al tipo di calcio che voglio fare“, ha esordito Gattuso.

“Con De Laurentiis ci siamo visti per la prima volta domenica alle 21-21.30. Con Ancelotti invece ci siamo sentiti stamattina, sono stati due giorni non facili. Sapevo che dovevo chiarirmi con Carlo, è stato per me un papà calcisticamente, mi ha fatto crescere, e anche in tutti questi anni, nei momenti di difficoltà l’ho chiamato. E anche oggi ho avuto la conferma dell’uomo che è. Ma ora non fate paragoni. Io devo ancora dimostrare tanto. Carlo ha dimostrato, spero di fare almeno il 10% di quello che ha fatto nella sua carriera“, ha aggiunto il nuovo tecnico del Napoli.

“Il Napoli è una squadra costruita per andare in Europa, l’obiettivo è difficile ma non possiamo stare fuori dall’Europa“, ha continuato Gattuso parlando dei suoi obiettivi.

“La durata del mio contratto? Chi fa questo mestiere è legato ai risultati. Anche se il presidente mi avesse proposto sei mesi, sarei venuto uguale. E’ una grande opportunità per me, questa è una squadra importante. Non potevo scegliere di meglio per il tipo di gioco che voglio fare. Ibrahimovic? Voglio parlare solo dei giocatori che alleno, che sono a disposizione“, ha affermato ancora.

