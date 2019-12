La situazione in casa Napoli è sempre più intricata, la panchina di Carlo Ancelotti traballa e potrebbe non bastare nemmeno il passaggio del turno in Champions per stabilizzarla.

Aurelio De Laurentiis infatti è arrabbiatissimo con l’allenatore di Reggiolo e il suo staff per la piega presa da questa stagione, fin qui abbastanza fallimentare rispetto agli obiettivi di inizio anno. Per questo motivo, secondo quanto riferito da Sky Sport, il numero uno azzurro ha già contattato Gennaro Gattuso per aprire un nuovo ciclo, trovando con lui un accordo per 18 mesi di contratto. L’avvicendamento con Ancelotti potrebbe avvenire nel giro di sette giorni, indipendentemente dal match di domani con il Genk, che potrebbe dare al Napoli il pass per gli ottavi di Champions League.

Il manager emiliano al momento però non ha nessuna intenzione di dimettersi, dunque la palla è totalmente in mano a De Laurentiis: sarà il presidente a decidere se continuare con Ancelotti, oppure ripartire con Gattuso.

