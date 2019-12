Pallone d’Oro 2019 – Bufera su Van Dijk dopo la frase contro Ronaldo, l’olandese fa chiarezza sui social [FOTO]

Ha fatto discutere non poco la risposta di Virgil Van Dijk ad un giornalista presente a Parigi durante la cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro, una frase pungente rivolta a Cristiano Ronaldo, assente alla serata di gala organizzata nella capitale francese.

Interrogato sulla decisione di CR7 di non presenziare alla cerimonia, dunque sulla certezza di avere un rivale in meno nella corsa al prezioso riconoscimento, l’olandese ha risposto senza pensarci: “perché Cristiano era un rivale?“. A distanza di qualche ora, il giocatore del Liverpool è intervenuto sui social per fare chiarezza, rispondendo al giornalista Piers Morgan: “Ciao Piers, se non fossi saltato sul carrozzone dei social media e avessi ascoltato l’intera intervista, avresti capito che stavo scherzando. Ho solo rispetto per entrambi“.