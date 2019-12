Mattia Binotto ha svelato diversi giorni fa la data della presentazione della nuova Ferrari, che si terrà, a Maranello, il prossimo 11 febbraio. La nuova monoposto è attualmente identificata con la sigla di progetto “671” e promette di essere più competitiva della stagione terminata da qualche settimana.

La nuova Ferrari avrà una nuova configurazione aerodinamica che garantirà un elevato carico verticale in modo tale da centrare le finestre di temperatura d’uso delle gomme. La Ferrari sta lavorando anche su altri aspetti, come per esempio le sospensioni anteriore e posteriore e da alcune indiscrezioni sembra che il team di Maranello abbia effettuato un lavoro davvero interessante per integrare un nuovo ammortizzatore idraulico, con la consapevolezza, però, che sarà vietato dal 2021.

Il Cavallino punta a migliorare anche l’ala sotto il muso per permettere un maggior passaggio di aria verso il fondo così come saranno miglioranti anche i deviatori di flusso sulle fiancate. Infine la Ferrari non si ferma mai sul lavoro sulla power unit, con un nuovo disegno delle camere di combusione del motore endotermico e nuove testate.

Valuta questo articolo