Prova incolore per gli azzurri impegnati nella finale dei 100 farfalla degli Europei di nuoto in vasca corta. Sesto posto per Matteo Rivolta con il rono di 50″01, addirittura ultimo Piero Codia (50″63), crollato negli ultimi 25 metri. L’oro va al tedesco Kusch con il tempo di 49″06 davanti al russo Vekovishcev (49″53) e al polacco Cielsak (49″75).

