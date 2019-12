Quella vissuta da Kawhi Leonard è stata una notte speciale. La stella dei Clippers ha fatto ritorno, da avversario, alla Scotiabank Arena, teatro dell’impresa dei Raptors della passata stagione. I tifosi lo hanno accolto calorosamente al coro di ‘MPV! MVP!’, mentre i Toronto Raptors gli hanno riservato un video tributo che ha ripercorso la sua incredibile stagione culminata con la doppietta titolo NBA e premio MVP delle Finals. Per finire, dopo il saluto agli ex compagni, Kawhi Leonard ha ricevuto il suo anello NBA direttamente dalle mani di Kyle Lowry in un momento davvero emozionante.

Valuta questo articolo