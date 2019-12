Nick Kyrgios potrebbe saltare la prima parte della stagione 2020. Dopo gli acciacchi frequenti subiti nella passata annata infatti, sembra proprio che il tennista australiano non riesca a voltar pagina, concentrandosi solo sul tennis giocato. I problemi fisici infatti lo stanno colpendo sempre più frequentemente, frenandone le performance sul campo. Secondo le ultime indiscrezioni infatti Nick Kyrgios sarebbe alle prese con un nuovo problema alla clavicola ed i medici starebbero consigliando al tennista di saltare la prima parte di stagione, come confermato dal capitano dell’Australia Hewitt: “la zona della spalla e quella della clavicola sono ovviamente di primaria importanza per il suo gioco: essere in grado di servire al meglio è un’arma essenziale per lui”, le parole rilasciate al The Age. Insomma, Kyrgios si allena a ritmo ridotto a causa dei problemi alla clavicola, sperando che non si aggravino in vista dell’inizio della stagione.

Valuta questo articolo