Nonostante si sia definito un ‘parigino’, in piena sintonia con l’ambiente e pronto a lottare per gli stessi obiettivi del club mettendoci tutto se stesso, Neymar in estate avrebbe fatto carte false per tornare al Barcellona. Uno dei motivi che avrebbe spinto il brasiliano a fare le valigie è, senza dubbio, la presenza di Leo Messi, giocatore che O’Ney ha sempre apprezzato.

Intervistato da ‘France Football’, l’esterno del PSG ha speso parole al miele per la ‘Pulce’: “Messi è un giocatore incredibile. E’ il migliore che io abbia mai visto giocare. Che abbia sei palloni d’oro non c’è da stupirsi, è stato al top per anni. Dovrebbe esserci un trofeo solo per lui”.

Conclusione in merito agli obiettivi personali: “vincere la Coppa del mondo con il Brasile, questo è l’obiettivo a cui ambisco di più. Pallone d’oro? Anche a me piacerebbe vincerlo, ma non è una preoccupazione. Verrà da solo, o no“.

