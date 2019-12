John Newcombe, vincitore di 7 tornei del Grande Slam, si erge nel ruolo di mentore per Nick Kyrgios, nonostante il tennista australiano sembra non voler ascoltare nessuna predica e viaggiare a testa bassa sulla sua strada. Dopo la recente squalifica ‘con la condizionale’, Newcombe ha parlato del suo atteggiamento in campo, ma sopratutto della preoccupante propensione agli infortuni.

“Ovviamente non posso parlare a nome suo, ma credo che sia molto difficile giocare con gli occhi costantemente su di te. Credo che lui debba imparare a stare calmo. Ho apprezzato che Nick abbia giocato la Coppa Davis, ma è preoccupante che lui abbia infortuni ricorrenti, specialmente alle articolazioni. Penso che ci sia un vero problema per lui. In Coppa Davis ha giocato 4 set in singolo e subito la spalla gli dava fastidio. È complicato cosi migliorare e difficilmente puoi allenarti molto. Penso che giocare all’Australian Open dove si gioca a 5 set sia dura, è una domanda che lui deve porsi“. Insomma, Kyrgios deve affrontare problemi fisici e non solo, il suo atteggiamento in campo deve cambiare dato che la squalifica con la condizionale pesa come una spada di Damocle sulla sua testa.

