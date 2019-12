Dion Waiters l’ha combinata grossa, nuovamente. Dopo essere stato sospeso una prima volta perché ‘dannoso per il clima dello spogliatoio’, ed una seconda volta dopo essersi sentito male in aereo a causa di un’indigestione di orsetti alla marijuana, il cestista americano è stato sospeso una terza volta dai Miami Heat. Questa volta, Dion Waiters aveva architettato un piano davvero particolare: ormai finito ai margini della rosa, si era dato malato per godersi qualche giorno di vacanza. È stato però Instagram a tradirlo: una persona di salute cagionevole, non posta una foto in barca! Il tentativo in extremis di rendere privato l’account non ha dato il risultato sperato: i Miami Heat se ne erano già accorti…

