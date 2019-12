Ha salutato con un post su Instagram Carlo Ancelotti, poche frasi per ringraziare il Napoli e la città per l’accoglienza ricevuta e per la possibilità di vivere un’esperienza unica. Se ne va da signore, come ha sempre dimostrato di essere, lasciando il proprio posto a Rino Gattuso, una persona che ha sempre considerato un amico.

Nessuna frecciatina, solo tanta gratitudine e un pizzico di amarezza, come dimostrano le sue parole: “tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. Forza Napoli sempre“.

