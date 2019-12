La vittoria con il Genk potrebbe essere stata l’ultima di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, domani infatti l’allenatore di Reggiolo incontrerà Aurelio De Laurentiis per definire il proprio futuro.

L’accordo tra ADL e Gattuso c’è già, dunque difficilmente l’ex Chelsea e Bayern proseguirà la sua avventura in Campania. Niente dimissioni però, almeno stando alle parole di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “mi auguro di essere in panchina sabato, anche se è una valutazione che farà il presidente. Ci vedremo domani e insieme valuteremo il da farsi. Sarà un incontro di comune accordo per analizzare la situazione del momento. Io non ho saputo niente, ho preparato la partita, abbiamo pensato a questo e i giocatori sono stati attenti e concentrati. Dimissioni? Non l’ho mai fatto in vita mia e mai lo farò”.

Una situazione simile a quella avuta a Monaco, ai tempi del Bayern: “a Monaco è stato uno scontro con la società, nel senso che pensavo che fosse necessario un cambio della vecchia guardia per mettere forze fresche. E con qualche giocatore lì mi sono scontrato. Qui è un’altra questione, dipende dal fatto che la squadra che non ha dimostrato le sue qualità migliori ma non perché ci sia attrito tra me e i giocatori. E’ successo qualche episodio, qualche giocatore che voleva giocare di più, ma non sono attriti. Anzi, ci sono stati giocatori che non hanno giocato al massimo per esprimermi vicinanza. Quindi sono due discorsi diversi. Ma nemmeno con la società ho avuto discussioni. Il fatto che io sia messo in discussione è normale nel calcio. Non voglio essere giudicato per quello che ho fatto ma per quello che sto facendo e i risultati di campionato non sono soddisfacenti”.

