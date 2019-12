Napoli – Ancelotti reagisce dopo il ko col Bologna: da mercoledì squadra in ritiro

Ancelotti ha preso la sua decisione: squadra in ritiro a partire da mercoledì

Il ko di ieri del Napoli contro il Bologna non è andato giù a Carlo Ancelotti: il tecnico della squadra partenopea si è assunto le sue responsabilità nel post, match, spiegando di voler discutere con la squadra e trovare la retta via per risollevare le sorti del team.

Dopo l’allenamento di questa mattina al Training Center, Ancelotti ha deciso che il gruppo rimarrà in ritiro da mercoledì. Ad annunciare la scelta del tecnico un comunicato stampa sul sito ufficiale del Napoli: “Il Napoli si è ritrovato questa mattina al Training Center. Ha lavorato in campo solo il gruppo di giocatori che non ha preso parte alla partita contro il Bologna. Come da programma la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per prepapare il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18)“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE