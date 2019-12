“Nel secondo tempo c’è stata una reazione di atteggiamento, può rappresentare un segnale positivo, mentre è un segnale molto negativo il primo tempo. Cerco di essere positivo e pensare che questa squadra abbia voglia e carattere per uscire da questo momento difficile che rimane. Squadra lenta ed involuta nel primo tempo, molto più sciolta nella ripresa. Serve una scintilla per svoltare da questo momento che è complicato. Abbiamo una partita importante martedì, servono tutte le forze per passare il turno“.Si è espresso così Carlo Ancelotti dopo il brutto pareggio del suo Napoli contro l’Udinese. I partenopei stanno vivendo un momento complicatissimo, con 7 partite senza vittoria in campionato (9 totali compresa la Champions) ed un distacco di 17 punti dalla vetta.

Ancelotti ha poi spiegato di non aver mai pensato alle dimissioni, sottolineando la tranquillità dell’ambiente, al di là di quanto si possa pensare dal di fuori: “bisognava trovare una maniera di togliere questa apatia, mancanza di idee. Al di là dell’atteggiamento abbiamo anche spinto di più con i terzini. Nel calcio quando si fa bene è merito dei giocatori e quando si fa male è colpa degli allenatore, mi sento più coinvolto adesso rispetto a quando le cose vanno bene. Dobbiamo cercare di tirar fuori il meglio da questa squadra. Lo spogliatoio una ‘polveriera’? Di polveriera non c’è niente. Sento parlare di squadra spaccata, problemi con l’allenatore, allenamenti blandi, tutto falso! Nei confronti che abbiamo avuto non c’è stato nessun problema, la squadra sta bene, abbiamo cercato di rifocalizzare le cose sull’aspetto difensivo. Se ho pensato alle dimissioni? No, mi sento più coinvolto adesso rispetto a quando le cose vanno bene. Le cose più male sono andate e più bene andranno“.

