I messaggi sui social non hanno alimentato polemiche o rancori, parole sentite e sincere che Carlo Ancelotti e il figlio Davide hanno voluto rivolgere alla squadra e ai tifosi, nonostante l’esonero arrivato dopo la vittoria sul Genk.

Eppure, c’è qualcosa che all’ormai ex allenatore del Napoli non è andato giù in questi mesi, una voce che la società non è mai intervenuta per spegnere, infastidendo e non poco il tecnico di Reggiolo. Critiche rivolte al figlio Davide e al genero Mino Fulco, inseriti nello staff di Ancelotti ormai da qualche anno rispettivamente con le mansioni di vice-allenatore e nutrizionista. Nonostante gli importanti curricula, Carletto non ha digerito che venissero giudicati sulla base della parentela e non delle loro capacità.

Nelle ultime settimane i pettegolezzi sono cresciuti a dismisura, come se fosse loro la colpa del pari di Udine o della sconfitta con il Bologna. Mai nessuno però della società è mai intervenuto per spegnere queste voci, una situazione che ha scosso e non poco Ancelotti, rimasto però in silenzio dimostrando la sua assoluta signorilità. Nemmeno l’esonero lo ha spinto a tirar fuori questi suoi fastidi, un comportamento davvero positivo che mostra, se ancora ce ne fosse bisogno, l’elevato spessore morale e umano di un allenatore d’altri tempi.

