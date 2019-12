Napoli – Ancelotti amaro dopo la sconfitta col Bologna: “momento negativo e delicato, ma è diventato troppo lungo!”

Ancelotti si assume tutte le sue reponsabilità dopo il ko di oggi del Napoli contro il Bologna

Pomeriggio amaro per il Napoli: la squadra di Ancelotti ha ceduto, al San Paolo, al Bologna, col risultato di 1-2. Il tecnico della squadra partenopea si è assunto tutte le responsabilità dopo la sconfitta di oggi. “E’ una squadra che non riesce a mantenere un livello di attenzione e applicazione, lo stesso che abbiamo avuto in Champions. Il momento è molto negativo e molto delicato, tutti insieme dobbiamo fare una valutazione per uscirne. Ci può stare un periodo, ma adesso è diventato troppo lungo. Domani mi confronto con la squadra per capire cosa non va. In questi casi è l’allenatore che deve prendersi grande parte della responsabilità, devo trovarli io i rimedi e le soluzioni. Se la squadra mi aiuta, bene, altrimenti li troverò da solo“, ha dichiarato Ancelotti ai microfoni Sky.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE