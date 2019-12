La trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic stenta a decollare, il club rossonero preme per chiudere l’operazione, ma l’attaccante svedese non appare al momento convinto della proposta di Boban e Maldini.

La società del presidente Scaroni offre 3 milioni fino al termine dell’attuale stagione, più sei per la prossima, ma non basta per convincere l’ex Galaxy, che vuole 18 mesi garantiti di contratto. Al contrario, il Milan vorrebbe legare il rinnovo ad un obiettivo di squadra da raggiungere, probabilmente il quarto posto in campionato per staccare il pass per la Champions. In questa empasse provano ad inserirsi il Napoli e il Bologna, con gli azzurri che hanno intensificato i contatti con Raiola per capire la fattibilità dell’operazione. Gli emiliani invece puntano sul rapporto tra Ibrahimovic e Mihajlovic, ma al momento manca l’offerta economica.

