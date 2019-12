Giornate ricche di emozioni per Sinisa Mihajlovic, che sta riscuotendo, in questo finale del 2019, un riconoscimento dietro l’altro. Dopo la serata di gala di qualche giorno fa a Milano, il tecnico serbo è volato nel suo paese, dove la Federazione serba ha deciso di premiarlo come miglior allenatore della Serbia.

“Ho promesso di non piangere…. Grazie di cuore a tutti. Essere il miglior allenatore della Serbia ed essere stato scelto dal mio popolo non ha eguali per me. Questo è il più grande riconoscimento che avrei potuto ricevere finora nella mia carriera“, ha affermato Mihajlovic.

“Ringrazio la federcalcio e mi congratulo per i 100 anni di vita. Spero che riusciremo a qualificarci per i campionati europei (la Serbia è agli spareggi, ndr). Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mostrato amore quando sono stato in ospedale per cinque mesi. Dagli operatori sportivi, i politici, i personaggi pubblici: tutti mi hanno dato una grande forza e senza il loro aiuto sarebbe stato più difficile superare ciò che ho passato“, ha aggiunto il tecnico dal palco del National Theatre di Belgrado.

“Vivo in Italia da oltre 30 anni ma sono sempre stato e rimarrò un serbo. Spero di non avervi mai deluso e di aver sempre rappresentato la Serbia nel migliore dei modi: continuerò a farlo. Non ho preparato nessun discorso, ma voglio augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Grazie ancora, questo è un grande onore per me“, ha concluso.

Valuta questo articolo