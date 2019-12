Una vittoria arrivata in extremis, firmata Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano ha permesso al Liverpool di qualificarsi per la finale del Mondiale per Club, dove i Reds affronteranno i sudamericani del Flamengo, guidati in attacco da Gabigol.

Un successo davvero molto sofferto quello contro il Monterrey, squadra fisica che non ha fatto complimenti in campo. Ne sa qualcosa Mohamed Salah, lamentatosi nel post gara per la direzione arbitrale: “sicuramente è stata una partita dura, loro sono stati molto aggressivi nei nostri confronti. Noi ci teniamo alle nostre gambe, ma all’arbitro sembrava che non importasse. Non sono qui per lamentarmi, dico solo che alla fine la nostra qualità ci ha premiato meritatamente“.

