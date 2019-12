Da qualche settimana ormai non si fa altro che parlare del possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Un colpaccio di mercato che fa sognare gli appassionati di Formula 1. A dire la sua è stato anche Nico Rosberg, sul suo solito Vlog su Youtube: “la Ferrari ovviamente è una squadra leggendaria e lui ha reso leggendaria la Mercedes, ha vinto tanti campionati e l’unico ulteriore step in avanti possibile nella sua carriera è vincere un campionato con la Ferrari. Sicuramente ci penserà. Dipenderà molto anche se la Ferrari vorrà spendere una quantità di soldi sufficiente e se farà una stagione sufficientemente buona l’anno prossimo, dipende da molte cose, ma penso che sia possibile”, ha affermato il tedesco.

