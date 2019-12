Problema dell’ultim’ora in casa Juventus, il portiere polacco ha riportato questa mattina un problema alla spalla che non gli permetterà di scendere in campo contro l’Udinese.

Per questo motivo, sarà Gianluigi Buffon a prendere il posto del proprio compagno nella sfide delle 15 in programma all’Allianz Stadium. In panchina invece andrà Mattia Perin, convocato in extremis da Maurizio Sarri.

