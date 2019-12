Arturo Vidal spinge per trasferirsi all’Inter, ma il Barcellona resiste e continua a fare muro. Le due società continuano a discutere sul futuro del cileno, ma i blaugrana non hanno nessuna intenzione di privarsene nel mercato di gennaio.

Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti per capire la fattibilità dell’operazione, che al momento appare però in salita, nonostante la voglia di Vidal di tornare in Italia.

