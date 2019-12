Mauro Icardi si sta godendo un po’ di relax con la sua famiglia alle Maldive ma la sua testa ed il suo cuore sono sempre sul campo da calcio. Intervistato dai canali ufficiali del PSG, il calciatore argentino ha parlato della sua esperienza al club parigino e non solo: “cosa ho imparato dalle precedenti esperienze? A Barcellona ho imparato molto sul lato tattico e tecnico. Perchè la filosofia del gioco è molto forte. Tutto ciò mi ha aiutato in Italia ad adattare e comprendere il gioco, ha sviluppato la mia intelligenza di gioco sul campo“.

Icardi ha poi commentato il suo record di giocatore più veloce della storia del PSG a segnare 10 gol, superando anche Ibrahimovic: “non lo sapevo! E’ un orgoglio segnare la storia di una squadra come il PSG. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un’opzione per i miei compagni di squadra con i miei movimenti“.

“Abbiamo una squadra con molti giocatori di altissima qualità. Abbiamo spesso il possesso della palla ed io cerco di avviare l’azione. Le squadre avversarie ci aspettano molto chiuse nella loro area, ecco perchè aiuto i miei compagni di squadra il più possibile con o senza palla creando spazi. E’ molto difficile raggiungere un alto livello. Il consiglio che mi piace sempre dare ai bambini è quello lavorare e divertirsi giocando a calcio. Poi se un giorno avranno la possibilità di raggiungere un livello elevato, dovranno essere costanti, professionali e diventare giocatori e persone responsabili“, ha concluso l’argentino.

