Ah, da quanto Totti non gioca più… di sicuro non sta sul divano a dormire. Lo assicura Ilary Blasi in una simpatica intervista rilasciata alla rivista femminile F. La moglie dell’ex capitano della Roma ha spiegato di aver intrapreso il lavoro di ‘mamma a tempo pieno‘, dovendo provvedere ai 3 figli, visto che anche senza impegni ufficiali legati al mondo del pallone, papà Totti non è mai a casa: “in questo momento della mia vita sto facendo la mamma a tempo pieno, il lavoro più difficile del mondo. Ho tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ognuno di un’età diversa, le mie giornate ruotano intorno a loro. Francesco? Tutti lo immaginano seduto sul divano, ma non è così. Sono solo cambiati gli orari. Ora fa altro, ma non a casa. Magari ci stesse, gli avrei già ‘mollato’ tutti e tre i ragazzini“.

Valuta questo articolo