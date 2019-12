Nel corso di una recente intervista rilasciata a F, Ilary Blasi ha commentato, una volta per tutte, le voci riguardanti le difficoltà nella relazione con Francesco Totti. Il matrimonio procede a gonfie vele, la showgirl romana ha allontanato con fermezza ogni gossip riguardante una possibile crisi. La verità è che i due non si lasciano andare in pubblico: “sono anni che se ne parla la verità è che io e Francesco siamo schivi. Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico. Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: ‘tre, due, uno, bacio’. É stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”.

Valuta questo articolo