Wanda Nara ha compiuto ieri 33 anni e ha deciso di festeggiarli in grande con tutti i nuovi amici del PSG. Due sere fa, infatti, la showgirl argentina ha organizzato una mega festa nella sua dimora parigina, invitando tutti i nuovi compagni di squadra del marito e le rispettive compagne per un party total black. Balli, foto e tanto divertimento ma non è mancato qualche momento di romanticismo.

Mauro Icardi ha infatti deciso di affidare ad Instagram i suoi auguri speciali per la sua dolce metà, con un messaggio sdolcinato: “buon compleanno amore 🎈Un altro anno al tuo fianco, un altro anno di allegria e felicità al tuo fianco. Ti amo ❤️“, queste le parole del calciatore argentino per la sua Wanda.

